«Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату», потерпев второе поражение кряду

В составе грозненской команды голами отметились Владимир Ильин (3-я минута), Артем Тимофеев (45) и Бернард Бериша (58), у московского клуба отличились Антон Миранчук (48, пен.) и Гжегож Крыховяк (77).

Отметим, что на 63-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Марат Быстров.

После этой игры «Ахмат», одержавший третью победу в чемпионате, набрал десять очков и вышел на третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Локомотив», потерпевший второе поражение в сезоне, с семью очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Локомотив» дома сыграет против «Зенита», а «Ахмат» на своем поле встретится с ЦСКА.

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