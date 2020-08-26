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26 августа 20:28

«Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату», потерпев второе поражение кряду

Футболисты «Ахмата» обыграли «Локомотив» в выездном матче пятого тура чемпионата России со счетом 3:2.

В составе грозненской команды голами отметились Владимир Ильин (3-я минута), Артем Тимофеев (45) и Бернард Бериша (58), у московского клуба отличились Антон Миранчук (48, пен.) и Гжегож Крыховяк (77).

Отметим, что на 63-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник команды гостей Марат Быстров.

После этой игры «Ахмат», одержавший третью победу в чемпионате, набрал десять очков и вышел на третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Локомотив», потерпевший второе поражение в сезоне, с семью очками расположился на шестой строчке.

В следующем туре «Локомотив» дома сыграет против «Зенита», а «Ахмат» на своем поле встретится с ЦСКА.

Чемпионат России
5-й тур

«Локомотив» - «Ахмат» - 2:3 (0:2)

Голы: Миранчук, 48 (пен.). Крыховяк, 77. - Ильин, 3. Тимофеев, 45. Бериша, 58.

«Локомотив»: Гильерме, Лысов (Рыбчинский, 75), Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Камано, Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Крыховяк, Чорлука (Куликов, 46), Эдер.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Исмаэл (Роши, 58), Бериша (Швец, 58), Богосовац (Харин, 58), Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81), Ильин.

Предупреждения: Игнатьев (24), Ненахов (25), Тимофеев (32), Жемалетдинов (34), Быстров (38), Бериша (58), Эдер (70), Семенов (71).

Удаление: Быстров (63).

источник: «Советский спорт»
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