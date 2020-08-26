«Велес» разгромил «Балтику» и вышел в групповой раунд Кубка России

В 1/64 финала Кубка России московский «Велес» одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» со счетом 4:1.

На 12-й минуте счет открыл бразильский защитник гостей Наилсон, но далее забивали только хозяева. Сначала дубль оформил Илья Стефанович, отличившись на 40-й и 49-й минутах, а затем автором двух голов стал Артур Галоян (на 73-й и 88-й).

«Велес» доигрывал встречу вдесятером. В компенсированное время второго тайма был удален Эрвинг Ботака-Иобома (90+4).

Московская команда пробилась в групповой раунд Кубка России. Матчи первого тура пройдут 16 и 17 сентября.