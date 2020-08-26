Марко Николич: Играли очень медленно, высокомерно, без уважения к «Ахмату»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче пятого тура против «Ахмата» (2:3).

«На первый тайм мы сегодня не вышли, – цитирует слова Николича официальный сайт московского клуба. – Играли очень медленно, высокомерно, без уважения к сопернику. Так нельзя. Каждый второй мяч доставался «Ахмату». Во втором тайме энергии было больше, но если ты совершаешь такие серьезные ошибки и делаешь подарки сопернику, ты проиграешь матч. Я не доволен ни игрой, ни результатом. Вы знаете, что у нас много травмированных. В конце первого тайма травму получил Чорлука. Мы должны собраться и подготовиться к игре с «Зенитом».

До этого мы играли в серьезный компактный футбол, но сейчас совершаем серьезные ошибки. Моменты у «Ахмата» – это наши подарки сопернику. После перерыва мы не проигрывали 12 матчей подряд, поражение от «Спартака» все изменило. Но проигрывает каждая команда – нужно показывать характер, бороться – что мы и делали во втором тайме, но не делали в первом».

С семью очками «Локомотив» занимает пятое место. 30 августа команда Николича примет «Зенит».