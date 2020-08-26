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26 августа 21:28
автор: Виктор Шарафудинов

Доменико Тедеско: Рады увезти три очка из Волгограда. Спасибо Максименко

«Спартак» на выезде обыграл «Ротор».

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выездную победу своей команды в матче пятого тура чемпионата России против «Ротора».

«Непростая игра, – цитирует пресс-конференцию Тедеско официальный сайт «Спартака». – Особенно сложной выдалась концовка. Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч. Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка.

Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля. Это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты. В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Максименко, который несколько раз нас выручил.

Была ли заготовка под «Ротор» подавать угловые на дальнюю штангу? Да, это было одной из установок. «Ротор» обороняется зонно, и такими подачами мы заставляем соперника пятиться назад. Это мешает сильно вынести мяч из штрафной.

В обороне мы могли сыграть лучше во втором тайме. Важно было возвращаться в свои позиции после собственных атак, но это не всегда удавалось.

Вчера меня поразил масштаб монумента на Мамаевом кургане. Мне рассказали историю этого места, этого города. И стадион тоже фантастический. Вчера видел его снаружи в цветах российского флага. Атмосфера внутри была очень горячая, эмоциональная. Болельщики гнали свою команду вперед, но мы справились и очень рады!»

Матч «Ротор» – «Спартак» завершился со счетом 0:1. С 11 очками команда Тедеско занимает второе место, одержав три победы и дважды сыграв вничью. 29 августа красно-белые примут тульский «Арсенал».

источник: ФК «Спартак»
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