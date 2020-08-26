Леонид Слуцкий: В таких матчах крайне важно забивать первыми

- В таких матчах крайне важно забивать первыми. Потому что такая команда, как «Уфа», делает упор на оборонительные действия и на контратаки. Если ты пропускаешь с такими командами первым, то отыграться почти невозможно. Не скажу, что мы забили сверхранний мяч, но и не такой поздний. Ранний мяч во втором тайме. Думаю, он предопределил дальнейший ход, - передает слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

После это победы «Рубин», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова».