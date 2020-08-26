Вадим Евсеев: У «Уфы» ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность

- Есть объяснение, связанное с тем, что у нас по сравнению с прошлым годом ушла большая группа игроков. Сейчас играют те, кто остались, или те, кто пришли. У нас ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность - как в игре, так и в результатах, - передает слова Евсеева ТАСС.

Добавим, что «Уфа», потерпев третье поражение в сезоне, с четырьмя очками расположилась на 13-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре уфимская команда на своем поле примет «Динамо».