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26 августа 22:01
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» более 200 миллионов евро за трансфер Месси

Переговоры должны начаться на следующей неделе.

Журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил в твиттере, что «Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» более 200 миллионов евро за переход аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Вся эта сумма не будет выплачена деньгами, поскольку «Сити» собирается задействовать в трансфере нескольких своих футболистов. Переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» заканчивается 30 июня следующего года. В соглашении прописана сумма отступных в 700 миллионов евро, однако испанские СМИ сообщали о том, что каталонский клуб будет готов продать своего лучшего бомбардира за 223 млн.

источник: «Советский спорт»
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