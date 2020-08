«Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» более 200 миллионов евро за трансфер Месси

Журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил в твиттере, что «Манчестер Сити» готов предложить «Барселоне» более 200 миллионов евро за переход аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Вся эта сумма не будет выплачена деньгами, поскольку «Сити» собирается задействовать в трансфере нескольких своих футболистов. Переговоры могут начаться уже на следующей неделе.

BOMBA!

Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+giocatori.

La prossima settimana sarà a Barcellona per aprire la trattativa, per questo Messi ha deciso di recarsi agli allenamenti lunedì per non irretire il club