«Зенит» впервые в сезоне потерял очки, проиграв в Москве «Динамо»

Матч пятого тура чемпионата России «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 40-й минуте. После подачи Себастьяна Шиманьски со штрафного точный удар головой нанес Тони Шунич.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 75-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 83-й второе предупреждение получил колумбийский хавбек «Зенита» Вильмар Барриос.

«Зенит» после четырех побед подряд впервые в сезоне потерял очки, но остался на первом месте с 12 очками.

«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место.