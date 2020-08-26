«Зенит» впервые в сезоне потерял очки, проиграв в Москве «Динамо»

Матч пятого тура чемпионата России «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 40-й минуте. После подачи Себастьяна Шиманьски со штрафного точный удар головой нанес Тони Шунич.
Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 75-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 83-й второе предупреждение получил колумбийский хавбек «Зенита» Вильмар Барриос.
«Зенит» после четырех побед подряд впервые в сезоне потерял очки, но остался на первом месте с 12 очками.
«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место.
30 августа состоятся матчи «Уфа» – «Динамо» и «Локомотив» – «Зенит».
Чемпионат России
5-й тур
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)
Гол: Шунич, 40.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шунич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Плиев, 76), Филипп (Моро, 76), Игбун (Комличенко, 67).
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Сутормин, 87), Ракицкий (Ерохин, 87), Сантос, Ловрен, Оздоев (Жирков, 70), Барриос, Дриусси (Мостовой, 15), Малком, Дзюба (Ригони, 70), Азмун.
Предупреждения: Шиманьски. 52, Паршивлюк, 66, Моро, 79, Плиев, 86, Евгеньев, 88, Каборе, 89, Шунин, 90+5 – Караваев, 39, Барриос, 49, 83, Ригони, 90+4.
Удаления: Скопинцев, 75 (прямая красная), Барриос, 83 (второе предупреждение).
Судья: Васильев (Ижевск).