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26 августа 22:44
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» впервые в сезоне потерял очки, проиграв в Москве «Динамо»

Победу команде Новикова принес боснийский защитник Шунич.

Матч пятого тура чемпионата России «Динамо» – «Зенит» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 40-й минуте. После подачи Себастьяна Шиманьски со штрафного точный удар головой нанес Тони Шунич.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 75-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 83-й второе предупреждение получил колумбийский хавбек «Зенита» Вильмар Барриос.

«Зенит» после четырех побед подряд впервые в сезоне потерял очки, но остался на первом месте с 12 очками.

«Динамо» набрало 10 очков и поднялось на четвертое место.

30 августа состоятся матчи «Уфа» – «Динамо» и «Локомотив» – «Зенит».

Чемпионат России

5-й тур

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: Шунич, 40.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев. Шунич, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Шиманьски (Плиев, 76), Филипп (Моро, 76), Игбун (Комличенко, 67).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Сутормин, 87), Ракицкий (Ерохин, 87), Сантос, Ловрен, Оздоев (Жирков, 70), Барриос, Дриусси (Мостовой, 15), Малком, Дзюба (Ригони, 70), Азмун.

Предупреждения: Шиманьски. 52, Паршивлюк, 66, Моро, 79, Плиев, 86, Евгеньев, 88, Каборе, 89, Шунин, 90+5 – Караваев, 39, Барриос, 49, 83, Ригони, 90+4.

Удаления: Скопинцев, 75 (прямая красная), Барриос, 83 (второе предупреждение).

Судья: Васильев (Ижевск).

источник: «Советский спорт»
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