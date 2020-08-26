Сергей Семак: Непросто создавать моменты, когда соперник обороняется вдесятером в своей штрафной

- Конечно, всегда обидно проигрывать. Пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли футболисты «Динамо». В остальном - пытались отыграться, но, к сожалению, не получилось. Владели преимуществом, моменты были - пускай, и не так много, но создавать моменты очень непросто, когда соперник обороняется практически вдесятером в своей штрафной площади, - передает слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит» после четырех побед подряд впервые в сезоне потерял очки, но остался на первом месте с 12 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет против «Локомотива».