«Легия» проиграла «Омонии» и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов

Встреча прошла в Варшаве и завершилась со счетом 2:0 в пользу кипрской команды, в составе которой голами отметились Хорди Гомес (92-минута, пен.) и Тьяго Феррейра Дос Сантос (107).

Отметим, что на 56-й минуте встречи с поля был удален защитник польского клуба Игор Левчук.

Добавим, что ранее в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов прошли ПАОК (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия), «АЗ Алкмар» (Голландия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания) и «Динамо-Брест» (Белоруссия).