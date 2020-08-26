Максим Ляпин: У Игнашевича есть полная поддержка руководства «Торпедо» по любым вопросам

- У руководства клуба полный кредит доверия к Сергею Николаевичу. Можно понять болельщиков, которые кричат ему «уходи». К сожалению, в Лужниках команда не добивается побед какое-то количество матчей, но со своей стороны могу сказать, что у главного тренера есть полная поддержка по любым вопросам. Поверьте, он тоже сильно переживает по поводу результатов, но тем не менее будем все вместе выкарабкиваться из этой ситуации, - цитирует Ляпина ТАСС.

Напомним, что в среду «Торпедо» на своем поле проиграло «Шиннику» со счетом 1:2 и вылетело из розыгрыша Кубка России.