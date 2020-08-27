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27 августа 06:31
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 200 млн евро

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет перейти в команду Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» готовит официальное предложение о переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает журналист Танкреди Пальмери, англичане готовы выложить за переход игрока 200 млн евро, а также включить в сделку кого-то из своих футболистов.

По информации СМИ, каталонцы заинтересованы в услугах нападающего Габриэля Жезуса. Не исключено, что бразилец отправится на «Камп Ноу».

Что касается Месси, то 33-летний форвард решил покинуть команду после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Также он недоволен работой президента Жозепа Бартомеу и позицией нового тренера Рональда Кумана, который выставил на трансфер Луиса Суареса.

источник: «Советский спорт»
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«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 200 млн евро
Ранее сообщалось, что аргентинец хочет перейти в команду Хосепа Гвардиолы.
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