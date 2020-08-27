Юрист Суареса: Будущее Луиса зависит от Месси

Юрист Алехандро Бальби, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, рассказал, при каких условиях его клиент покинет каталонцев.

«Будущее Луиса зависит от Месси. Они лучшие друзья. Как на поле, так и в жизни.

Предложения по Суаресу льются со всех сторон. В любом случае, ему нужно обсудить эту тему с семьей и только потом принимать окончательное решение», – приводит слова юриста TyC Sports.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании Суарес отыграл 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.

По информации прессы, «Аякс» хочет вернуть уругвайца и предложил за его переход 15 млн евро.