Максименко – о победе над «Ротором»: «Спартак» выиграл на характере

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался после победы над «Ротором» (1:0) в пятом туре чемпионата России.

«Команда – молодцы, выиграли на характере. Такие игры всегда сложные, особенно после эмоционального дерби. Спасибо команде», – сказал голкипер в эфире «Матч ТВ».

«Спартак», набрав 11 очков, занимает второе место в таблице РПЛ. «Ротор» в пяти турах не одержал ни одной победы. У команды одно очко и последняя, 16-я позиция.

29 августа волгоградский клуб сыграет на выезде с «Химками», а «Спартак» в тот же день примет «Арсенал».