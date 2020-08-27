В Италии сообщили, что «Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Миранчука

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, «Милан» и «Аталанта» продолжают борьбу за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Согласно источнику, клуб из Бергамо достиг прогресса в переговорах и вышел в лидеры.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» предложила за 24-летнего россиянина 10 млн евро и получила отказ. Московский клуб хочет получить за его трансфер не менее 20 млн евро.

В минувшем сезоне Миранчук провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.