Бонуччи останется в «Ювентусе», несмотря на интерес от «Манчестер Сити»

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, представители «горожан» лично связались с 33-летним итальянцем для того, чтобы узнать, есть ли у игрока желание продолжить карьеру в Англии.

Футболисту льстил интерес «Ман Сити», но он отказался от трансфера, сославшись на то, что он хочет помочь новому главному тренеру туринцев Андреа Пирло добиться успехов в клубе. Таким образом, переговоры между командами даже не состоялись.

Напомним, что Бонуччи выступает за «Ювентус» с июля 2010 года. В общей сложности он провел 407 матчей, забив 28 голов и отдав 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.