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27 августа 09:04
автор: Владислав Корегин

Клаудио Лотито: «Лацио» работает над покупкой новых игроков

Президент «Лацио» Клаудио Лотито оценил перспективы команды в Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

– Мы уже принимали участие в Лиге чемпионов за время моего пребывания в должности президента. Но сейчас все по-другому, у нас была возможность побороться за более важные позиции в турнирной таблице, и я считаю, что с нашей командой мы должны показать хорошие результаты.

Мы хотим, чтобы у команды была возможность заявить о себе на все сто процентов. Именно по этой причине клуб работает над усилением состава и покупке тех игроков, которые могут сделать нас еще более конкурентоспособными, – цитирует Лотито Sky Sport Italia.

Напомним, что в минувшем сезоне «Лацио» занял четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 78 очков. Также подопечные Симоне Индзаги стали обладателями Суперкубка Италии.

источник: Sky Sport Italia
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