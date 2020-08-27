Клаудио Лотито: «Лацио» работает над покупкой новых игроков

– Мы уже принимали участие в Лиге чемпионов за время моего пребывания в должности президента. Но сейчас все по-другому, у нас была возможность побороться за более важные позиции в турнирной таблице, и я считаю, что с нашей командой мы должны показать хорошие результаты.

Мы хотим, чтобы у команды была возможность заявить о себе на все сто процентов. Именно по этой причине клуб работает над усилением состава и покупке тех игроков, которые могут сделать нас еще более конкурентоспособными, – цитирует Лотито Sky Sport Italia.

Напомним, что в минувшем сезоне «Лацио» занял четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 78 очков. Также подопечные Симоне Индзаги стали обладателями Суперкубка Италии.