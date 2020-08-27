«Ювентус» близок к приобретению полузащитника «Шальке» Маккенни

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, в ближайшие дни 21-летний американец отправится в Турин для прохождения медицинского обследования. Отмечается, игрок будет арендован на сезон за три миллиона евро с возможностью выкупа за 18 миллионов.

Ранее футболистом интересовались ряд английских клубов – «Ньюкасл», «Лестер», «Эвертон» и «Саутгемптон».

Маккенни является воспитанником академии «Шальке». В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил три гола и отдал один ассист. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.