«Ювентус» близок к приобретению полузащитника «Шальке» Маккенни

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, в ближайшие дни 21-летний американец отправится в Турин для прохождения медицинского обследования. Отмечается, игрок будет арендован на сезон за три миллиона евро с возможностью выкупа за 18 миллионов.

Ранее футболистом интересовались ряд английских клубов – «Ньюкасл», «Лестер», «Эвертон» и «Саутгемптон».

Маккенни является воспитанником академии «Шальке». В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил три гола и отдал один ассист. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Weston McKennie will fly to Italy on next days to have medicals and sign as new Juventus player. Agreement reached with Schalke04 - loan (€3M) with buy option (€18M). Here we go 🇺🇸⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juve #Juventus #transfers