Андрей Мостовой: В игре с «Динамо» нас подвела реализация

– Не получилось самого главного – победить. Обе команды хотели выиграть, к тому же это дерби. Не получилось забить в ответ на пропущенный мяч – это ведь самое важное. Создавали моменты, но реализация подвела, – цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

Отметим, что в новом сезоне РПЛ 22-летний россиянин принял участие в пяти матчах, отдав один ассист.

После пяти туров «Зенит» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице. Ближайший преследователь петербургской команды Спартак отстает от подопечных Сергея Семака на одно очко.

Следующим соперником действующих чемпионов России станет «Локомотив». Встреча состоится 30 августа в 16:00 по московскому времени.