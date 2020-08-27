Ривалдо: Понимаю позицию Месси. В «Манчестер Сити» он сможет добиться успеха

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.

«Честно говоря, мне грустно наблюдать, как лучший футболист в истории «Барселоны» хочет разорвать контракт ради перехода в другую команду.

Впрочем, я понимаю его позицию. Думаю, в «Манчестер Сити» он сможет добиться успеха. Легко могу представить, как Гвардиола строит команду вокруг него. У Лео есть все, чтобы засиять в Англии.

Что касается его ситуации в «Барселоне», то мне хотелось бы услышать позицию игрока и руководства», – цитирует Ривалдо Mirror.

33-летний Месси решил покинуть команду после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Также он недоволен работой президента Жозепа Бартомеу и позицией нового тренера Рональда Кумана, который выставил на трансфер Луиса Суареса.