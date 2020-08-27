Представлена новая форма сборной России (фото)

Adidas показал обновленную форму сборной России.

В ней команда Станислава Черчесова выступит на Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый», – говорится в сообщении Adidas, которое приводит Sport24.

Отметим, что болельщики, купившие экипировку весной этого года, смогут обменять ее бесплатно на новый комплект до 27 сентября.

Напомним, в декабре 2019 года Adidas презентовал форму сборной России, в которой национальный флаг был перевернут, из-за чего компания начала работу по исправлению ошибок.