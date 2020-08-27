Себастьян Шиманьски: Голы «Динамо» со стандартов – результат работы на тренировках

– Мне кажется, наши голы со стандартов – результат работы на тренировках. Мы трудимся над улучшением стандартных положений и поэтому забиваем много мячей. Перед игрой мы знали, что у соперника есть проблемы во время подач на дальнюю штангу. Мы готовили эту комбинацию, – цитирует полузащитника пресс-служба москвичей.

Отметим, что в новом сезоне РПЛ 21-летний поляк принял участие в пяти матчах, оформив четыре результативные передачи.

Вчера, 26 августа, «Динамо» победило «Зенит» (1:0) благодаря голу Тони Шунича, забившего головой с подачи Шиманьски на 40-й минуте. С десятью очками команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Кирилла Новикова сыграют в гостях с «Уфой».