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27 августа 10:08
автор: Владислав Корегин

Себастьян Шиманьски: Голы «Динамо» со стандартов – результат работы на тренировках

Вингер «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура Российской Премьер-лиги.

– Мне кажется, наши голы со стандартов – результат работы на тренировках. Мы трудимся над улучшением стандартных положений и поэтому забиваем много мячей. Перед игрой мы знали, что у соперника есть проблемы во время подач на дальнюю штангу. Мы готовили эту комбинацию, – цитирует полузащитника пресс-служба москвичей.

Отметим, что в новом сезоне РПЛ 21-летний поляк принял участие в пяти матчах, оформив четыре результативные передачи.

Вчера, 26 августа, «Динамо» победило «Зенит» (1:0) благодаря голу Тони Шунича, забившего головой с подачи Шиманьски на 40-й минуте. С десятью очками команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Кирилла Новикова сыграют в гостях с «Уфой».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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