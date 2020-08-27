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27 августа 10:13
автор: Артур Гичунцев

Шунин – о матче с «Зенитом»: Сыграли уверенно и заслужили победу

Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий клубной пресс-службе после победы над «Зенитом» (1:0) в пятом туре РПЛ.

«На самом деле сыграно уже довольно много игр, и эмоции чуть-чуть притупились. Есть цель, она у нас у всех одна. Думаю, что сейчас сильно радоваться не нужно. Будем двигаться от игры к игре.

Да вся игра непростая. «Зенит» – хорошая команда. Постоянно оказывал давление на наши ворота. Нам было понятно, как они будут играть. Мы были готовы к этому. Вышли в пять защитников. И сыграли уверенно, надежно сзади. А впереди забили со стандарта. Наверное, мы заслужили победу», – сказал вратарь «Динамо».

«Зенит» остался на первом месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков. У москвичей – 10 очков и четвертая позиция.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уфой», а «Зенит» – с «Локомотивом». Оба матча пройдут 30 августа.

источник: «Советский спорт»
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Шунин – о матче с «Зенитом»: Сыграли уверенно и заслужили победу
Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.
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