Илья Геркус: «Динамо» устроило «Зениту» веселую жизнь с первых минут

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после матча «Динамо» – «Зенит» (1:0) в первом туре РПЛ.

«Зенит вышел вялый, видимо в расчете на «прибавим во втором», но «Динамо» устроило им жизнь веселую с первых минут. Унесли Дриусси уже на 15-й минуте, к воротам вообще не пускали, Дзюба откровенно берег себя, Малком прятался где-то в центре поля, да и еще Шуньич забил со стандарта. На перерыв «Зенит» ушел в крайне озадаченном состоянии.

Попытки взвинтить темп во втором наткнулись на жесткое – 7 желтых и красная – противоборство не желавших отдавать победу динамовцев. Из своих полумоментов «Зенит» извлечь ничего не смог и поехал в Петербург с пустыми руками», – написал Геркус в своем Telegram-канале.

После этой встречи «Зенит» остался на первом месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков. У москвичей – 10 очков и четвертая позиция.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уфой», а «Зенит» – с «Локомотивом». Оба матча пройдут 30 августа.