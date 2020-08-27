«Севилья» интересуется полузащитником «Реала» Оскаром Родригесом

По информации источника, руководство Севильи планирует вступить в переговоры по 22-летнем игроку, получившему вызов в сборную Испании на матчи Лиги Наций.

Отмечается, что «Реал» согласить продать своего футболиста, чтобы улучшить финансовое положение.

Родригес является воспитанником академии «Реала». В августе 2018 года он отправился в двухлетнюю аренду в «Леганес», где сыграл в 64 матчах, забил 13 голов и отдал шесть ассистов.

Контракт полузащитника с мадридским клубом действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.