«Беневенто» собирается подписать Клюйверта

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 21-летним голландцем интересуется новичок серии А – «Беневенто». Отмечается, что игрок является одним из вариантов усиления атакующей линии команды. Помимо него, клубу интересен экс-полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура и форвард «Дженоа» Джанлука Лападула.

Клюйверт перешел в «Рому» из «Аякса» летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче, забив семь голов и отдав два ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.