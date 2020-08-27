Артуро Видаль может перейти в «Интер»

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль по-прежнему интересен руководству «Интера».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб провел встречу с главным тренером Антонио Конте, в ходе которой специалист попросил оформить трансфер чилийца.

По информации СМИ, новый тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на игрока и готов отпустить этим летом. «Интер» уже вышел на связь с его окружением и обсудил детали контракта.

33-летний Видаль перебрался в каталонский клуб из «Баварии». Его контракт действует до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 11 млн евро.