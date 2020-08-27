Николай Комличенко: Вышел на поле с целью цепляться за мячи и зарабатывать фолы

– Мы выигрывали, соперник оказывал серьезное давление, поэтому понятно, что мне нужно было постараться цепляться за мячи, зарабатывать фолы, чтобы дать возможность подышать нашим защитникам. В общем, помочь сохранить победный счет. В принципе все так и получилось, хотя было непросто, – цитирует Комличенко «РИА Новости».

Напомним, «Динамо» одержало домашнюю победу над «Зенитом» (1:0). Матч состоялся вчера, 26 августа, в Москве. Единственный гол был забить в концовке первого тайма усилиями защитника Тони Шунича, забившего головой с подачи Шиманьски на 40-й минуте.

Подопечные Кирилла Новикова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре московская команда сыграет в гостях с «Уфой». Встреча состоится 30 августа в 14:00 мск.