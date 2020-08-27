ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 августа 12:25
автор: Артур Гичунцев

Румменигге исключил трансфер Месси в «Баварию»

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард договорился о переходе в «Манчестер Сити».

Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге исключил приглашение Лионеля Месси.

«Мы не можем позволить себе такой трансфер. Это противоречит клубной философии.

Вообще, мне грустно говорить на эту тему. Надеюсь, Месси завершит карьеру в «Барселоне». Он сотворил историю в этом клубе», – цитирует Румменигге Tuttosport.

Месси решил покинуть команду после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Также он недоволен работой президента Жозепа Бартомеу и позицией нового тренера Рональда Кумана, который выставил на трансфер Луиса Суареса.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ООО «Порше Руссланд» стала лауреатом профессиональной премии USED CAR AWARDS 2020В молодёжную сборную России вызваны 23 игрокаОСАГО или КАСКО: выбираем страховку для автомобиляЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКак Instagram продвигает обнаженные фотоКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизм
Вадим Евсеев: «Уфе» катастрофически не хватает игроков
Специалист надеется на усиление состава.
27.08.2020 13:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» предложил за полузащитника «Сассуоло» Бога 30 млн евро
Вингер «Сассуоло» Жереми Бога может этим летом оказаться в «Наполи».
27.08.2020 13:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
Борис Игнатьев: В матче с «Зенитом» мы увидели истинные возможности «Динамо»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура РПЛ.
27.08.2020 12:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Нурмагомедов – Сулейманову: Дагестанский футбол нуждается в героях (фото)
Известный боец обратился к игроку «быков».
27.08.2020 12:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Алавес» арендовал полузащитника лиссабонского «Спортинга» Батталью
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Родриго Батталья был арендован «Алавесом», сообщает пресс-служба испанского клуба.
27.08.2020 12:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Румменигге исключил трансфер Месси в «Баварию»
Ранее сообщалось, что 33-летний форвард договорился о переходе в «Манчестер Сити».
27.08.2020 12:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Четыре игрока РПЛ попали в заявку сборной Армении на матчи Лиги Наций
Пресс-служба Федерации футбола Армении опубликовала заявку сборной на осенние матчи Лиги Наций.
27.08.2020 12:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Карл-Хайнц Румменигге: Победа над «Боруссией» в финале ЛЧ-2012/13 стала огромным удовольствием
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, какую победу мюнхенской команды в Лиге чемпионов во время его работы он считает лучшей.
27.08.2020 12:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Гвардиолой
Он возглавил команду летом 2016 года.
27.08.2020 12:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Калинич может сменить «Атлетико» на «Бешикташ»
Нападающий «Атлетико» Никола Калинич может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.
27.08.2020 11:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика