Румменигге исключил трансфер Месси в «Баварию»

Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге исключил приглашение Лионеля Месси.

«Мы не можем позволить себе такой трансфер. Это противоречит клубной философии.

Вообще, мне грустно говорить на эту тему. Надеюсь, Месси завершит карьеру в «Барселоне». Он сотворил историю в этом клубе», – цитирует Румменигге Tuttosport.

Месси решил покинуть команду после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Также он недоволен работой президента Жозепа Бартомеу и позицией нового тренера Рональда Кумана, который выставил на трансфер Луиса Суареса.