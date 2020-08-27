Борис Игнатьев: В матче с «Зенитом» мы увидели истинные возможности «Динамо»

– Мы увидели истинные возможности «Динамо» – команды, которую в прошлом сезоне вообще не считали за серьезный коллектив. Не настолько «Зенит» был плох, насколько динамовцы хороши, – цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Напомним, что победа над петербургским клубом стала для подопечных Кирилла Новикова третьей в новом сезоне РПЛ. На данный момент, бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Уфе». Игра пройдет 30 августа в 14:00 по московскому времени.