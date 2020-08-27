ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 августа 13:20
автор: Артур Гичунцев

Вадим Евсеев: «Уфе» катастрофически не хватает игроков

Специалист надеется на усиление состава.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оставил запись в соцсети после поражения от «Рубина» (0:3) в пятом туре РПЛ.

«Вчера был тяжелый вечер. Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков. В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею ввиду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь, речь о режиме игр через 3-4 дня.

«Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды. Впереди очередной вызов, ждем в гости «Динамо». Потом будет пауза на матчи сборных, можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем», – написал специалист в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
27 августа – день рождения Российской премьер-лигиДаниил Медведев проиграл в Нью-ЙоркеВ жилом доме на западе Москвы на улице Кубинка произошел взрыв в жилом домеХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
The Telegraph: Еще четыре игрока «Челси» отправились на карантин из-за коронавируса
Стало известно о новых заражениях коронавирусом в составе «Челси», сообщает The Telegraph.
27.08.2020 14:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лидер по числу проведенных матчей в АПЛ Барри завершил карьеру
В минувшем сезоне игрок в составе «Вест Бромвича» вернулся в Английскую Премьер-лигу.
27.08.2020 14:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Наполи» представил три комплекта формы на новый сезон (фото)
Пресс-служба «Наполи» презентовала три комплекта игровой формы на сезон-2020/21 от компании Kappa.
27.08.2020 14:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Джордан Хендерсон: В новом сезоне игрокам «Ливерпуля» нужно оставаться голодными до побед
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от нового сезона.
27.08.2020 14:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Президент «Торино»: Мы хотим сохранить Белотти в команде на следующий сезон
Президент «Торино» Урбано Каиро оценил возможный уход из команды капитана туринцев Андреа Белотти.
27.08.2020 13:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Фулхэм» намерен пригласить голкипера «Тоттенхэма» Гассанигу
Голкипер «Тоттенхэма» Пауло Гассанига близок к переходу в состав новичка АПЛ.
27.08.2020 13:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
СМИ: Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»
Ранее спортивный директор парижан Леонардо исключил продажу игрока.
27.08.2020 13:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вадим Евсеев: «Уфе» катастрофически не хватает игроков
Специалист надеется на усиление состава.
27.08.2020 13:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» предложил за полузащитника «Сассуоло» Бога 30 млн евро
Вингер «Сассуоло» Жереми Бога может этим летом оказаться в «Наполи».
27.08.2020 13:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
Борис Игнатьев: В матче с «Зенитом» мы увидели истинные возможности «Динамо»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура РПЛ.
27.08.2020 12:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика