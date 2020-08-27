СМИ: Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Бразилии Неймар может покинуть «ПСЖ» ради трансфера в «Манчестер Сити». Об этом сообщает ESPN.

Согласно источнику, капитан «Барселоны» Лионель Месси пригласил его на «Этихад». Он связался с бразильцем по телефону и рассказал о желании переехать в АПЛ, а также предложил нападающему стать игроком «горожан».

По информации СМИ, 33-летний аргентинец отправил запрос руководству о трансфере этим летом. Он уже договорился о переходе в «Манчестер Сити» и получит 100 млн евро за два года.