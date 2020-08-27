The Telegraph: Еще четыре игрока «Челси» отправились на карантин из-за коронавируса

По информации источника, к списку игроков, потенциально зараженных COVID-19, присоединились левый защитник Эмерсон Палмьери, полузащитник Жоржиньо и Росс Баркли и нападающий Миши Батшуайи.

Ранее стало известно, что лондонский клуб отправил на карантин защитника Фикайо Томори, полузащитников Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича, а также форварда Тэмми Абрахама. Они находятся в изоляции в соответствии с директивами британского правительства.

Напомним, в новом сезоне АПЛ «Челси» должен стартовать с выездного матча с «Брайтоном» 14 сентября.