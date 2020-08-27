Нобель Арустамян: Соболев позвонил Дзюбе – конфликт между ними исчерпан

Отмечается, что между игроками состоялся телефонный разговор, после которого их конфликтная ситуация была урегулирована.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже проинформирован о данном событии.

Напомним, что тренерский штаб сборной России не включил Соболева в заявку на осенние матчи Лиги Наций. Черчесов объяснил это решение тем, что у форварда красно-белых существуют разногласия с капитаном сборной Артемом Дзюбой.

В Лиги наций сборная России сыграет с Сербией и Венгрией 3 и 6 сентября соответственно.