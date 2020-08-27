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27 августа 16:35

Станислав Черчесов: Со слов Соболева, вопрос между ним и Дзюбой урегулирован

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о звонке нападающего Александра Соболева.

- Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт, - приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.

Напомним, что тренерский штаб сборной России не включил Соболева в заявку на осенние матчи Лиги Наций. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов объяснил это решение конфликтом между двумя футболистами.

источник: ТАСС
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