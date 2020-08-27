«ПСЖ» попрощался с бывшим капитаном команды Тьяго Силвой

Официальный сайт «Пари Сен-Жермен» сообщил, что 35-летний центральный защитник Тьяго Силва покинул команду. Его контракт не был продлен
«Тьяго, спасибо тебе за эти восемь памятных лет, полных незабываемых воспоминаний, – заявил президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. – Спасибо за твой вклад, преданность и энергетику. Ты всегда будешь одним из величайших футболистов в истории, и твой статус легенды сохранится в «ПСЖ» навсегда.
Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем. Ты всегда будешь частью семьи и истории клуба. Большое спасибо, капитан!»
🙌❤️💙 #MerciCapitaine— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 27, 2020
Tu as marqué l'histoire du Club
Rouge et Bleu à vie
À jamais dans nos coeurs
Boa continuação 𝑶 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒐 @tsilva3 ✊🔥 pic.twitter.com/kzIOsXYWvT