Месси пообещал объяснить, почему он решил уйти из «Барселоны»

Газета Sport сообщает, что капитан «Барселоны» Лионель Месси собирается в ближайшее время выступить с официальным заявлением.

Аргентинец обещает объяснить журналистам и болельщикам, почему он принял решение покинуть каталонский клуб. Ранее вся информация по поводу возможного трансфера Месси попадала в прессу через окружение футболиста.

Когда именно Лионель лично расскажет о ситуации в «Барселоне», пока неизвестно, но, скорее всего, это произойдет в ближайшие дни.

В понедельник 31 августа команда, которую недавно возглавил Рональд Куман, должна начать подготовку к новому сезону.

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба нападающий дебютировал в октябре 2004-го. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня следующего года.