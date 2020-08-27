Андрей Кобелев: Победа «Динамо» над «Зенитом» меня не удивила

- По большому счету меня она не удивила: динамовцы вышли на поле с пониманием того, как нужно играть с «Зенитом». Расчет был построен на том, чтобы нивелировать сильные стороны «Зенита» и попытаться сыграть на контратаке и за счет «стандартов». Потому что защитники все-таки высокорослые, и вверху действуют хорошо и в обороне, и в атаке. В общем, эта стратегия принесла свои плоды в игре с «Зенитом». И мы видели, что он ничего не смог сделать, - приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Напомним, что победа над «Зенитом» стала для «Динамо» третьей в сезоне. На данный момент, бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Уфе».