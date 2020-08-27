«Манчестер Сити» готов предложить за Месси 100 миллионов евро и трех футболистов

Как сообщает Diario Sport, по этой причине в случае, если «Барселона» согласится на трансфер, «горожане» не станут тратить более 100 миллионов евро, но готовы добавить к сделке до трех футболистов.

Как отмечает портал, в «Манчестер Сити» рассматривают три основных кандидата на обмен в «Барселону» - Габриэль Жезус, Бернарду Силва и Эрик Гарсия.

Напомним, что Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Добавим, действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.