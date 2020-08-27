Матч квалификации Лиги Европы в Таллинне не состоялся из-за коронавируса

Сегодня в Таллинне не состоялся матч первого отборочного раунда Лиги Европы «Нымме Калью» (Эстония) – «Мура» (Словения).

Игра должна была начаться в 17:30 по московскому времени на стадионе «Кадриорг», однако Департамент здоровья Эстонии запретил проведение встречи, поскольку в эстонском и словенском клубах обнаружили заражение COVID-19 по итогам тестирования.

Эстонский футбольный союз сообщает, что коронавирусом заразились по одному игроку из каждой команды.

Решение о том, будет ли проведен этот матч в будущем, примет УЕФА.

Напомним, что ранее в Лиге чемпионов без борьбы прошел во второй отборочный раунд «Клаксвик». Фарерский чемпион не смог сыграть со «Слованом» из-за обнаружения коронавируса у физиотерапевта словацкого клуба, и команде из Братиславы было засчитано техническое поражение.