Завтра решится будущее Джеко в «Роме»

По информации Sky Sport Italia, Фиенга встретится с 34-летним центральным нападающим, который в последние недели был связан с переходом в «Ювентус», чтобы определить его будущее в команде.

Отмечается, если Джеко скажет, что хочет остаться в Риме, Фиенга не будет связываться с «Ювентусом», в противном случае генеральный директор «Ромы» начнет переговоры с туринской командой.

Напомним, что Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в июле 2016 года и с тех пор записал на свой счет 106 голов и 50 передач в 222 матчах за римскую команду во всех турнирах.