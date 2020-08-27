Источник: ЦСКА согласовал трансфер Эджуке с «Херенвеном»

Allnigeriasoccer.com сообщает, что ЦСКА согласовал с голландским «Херенвеном» переход 22-летнего нигерийского флангового нападающего Чидеры Эджуке.

Московский клуб уже согласовал с нигерийцем четырехлетний контракт. Эджуке уже вылетел в Москву. Его самолет должен приземлиться в одном из столичных аэропортов около 23:00.

Завтра африканский футболист должен пройти медосмотр и подписать соглашение.

Эджуке перешел в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» летом прошлого года за 2 миллиона евро. В сезоне-2019/20 Чидера провел 29 матчей за голландскую команду, играя в основном на позиции левого вингера. В этих встречах он забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

Нынешнюю трансферную стоимость нигерийца портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.