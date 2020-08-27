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27 августа 21:43
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: ЦСКА согласовал трансфер Эджуке с «Херенвеном»

В минувшем сезоне 22-летний нигериец забил девять мячей в 25 матчах чемпионата Нидерландов.

Allnigeriasoccer.com сообщает, что ЦСКА согласовал с голландским «Херенвеном» переход 22-летнего нигерийского флангового нападающего Чидеры Эджуке.

Московский клуб уже согласовал с нигерийцем четырехлетний контракт. Эджуке уже вылетел в Москву. Его самолет должен приземлиться в одном из столичных аэропортов около 23:00.

Завтра африканский футболист должен пройти медосмотр и подписать соглашение.

Эджуке перешел в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» летом прошлого года за 2 миллиона евро. В сезоне-2019/20 Чидера провел 29 матчей за голландскую команду, играя в основном на позиции левого вингера. В этих встречах он забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

Нынешнюю трансферную стоимость нигерийца портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.

источник: Allnigeriasoccer.com
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