«Интер» и другие клубы серии А предлагают перенести старт чемпионата Италии еще на одну неделю

Il Corriere della Sera сообщает, что «Интер» и еще несколько клубов итальянской серии А собираются выдвинуть руководству лиги предложение перенести начало чемпионата еще на одну неделю.

Миланский клуб пока еще не сделал официального запроса, поскольку ждет прояснения позиции других команд по этому поводу. 31 августа Федерация футбола Италии должна утвердить новый календарь чемпионата.

Ранее старт турнира был перенесен с 12 на 19 сентября. «Интер» собирается предложить провести матчи первого тура 26 и 27 сентября.

Сине-черные позже всех остальных итальянских клубов завершила сезон, 21 августа уступив испанской «Севилье» 2:3 в финале Лиги Европы.