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27 августа 23:17
автор: Виктор Шарафудинов

Солигорский «Шахтер» вылетел из Лиги Европы, проиграв по пенальти молдавскому «Сфынтулу Георге»

Один из лидеров чемпионата Белоруссии играл дома.

В первом отборочном раунде Лиги Европы солигорский «Шахтер» по пенальти проиграл молдавскому клубу «Сфынтул Георге» (1:4). В основное время и экстра-тайме голов не было – 0:0.

С 28-й минуте «Шахтер» играл вдесятером. Прямую красную карточку получил хорватский нападающий белорусского клуба Дарко Бодул.

На исходе дополнительного времени (120+1) был удален запасной вратарь гостей Максим Рейлин.

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Молдавии «Сфынтул Георге» вышел во второй отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 31 августа.

источник: «Советский спорт»
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