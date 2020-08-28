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28 августа 00:54
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Червиченко: «Спартак» обыграл «Ротор» за счет пенальти, из-за которого сам поднял бы истерику

В Волгограде 11-метровый заработал Александр Соболев, а реализовал Зелимхан Бакаев.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в домашнем матче против «Арсенала» 29 августа в рамках шестого тура чемпионата России.

«Красно-белые набрали неплохую форму и сейчас уверенно идут по дистанции, – отметил Червиченко в интервью «Известиям». – Особенно хорошо им удался матч с «Локомотивом» (2:1), хотя там во многом свою роль сыграли травмы лидеров соперника Баринова и Алексея Миранчука. Да и встреча с «Ротором» выдалась непростой. Во многом победа одержана за счет пенальти, из-за которого сами спартаковцы подняли бы нереальную истерику, если бы за такое нарушение его назначили в их ворота. Но шансы победить «Арсенал» хорошие. Атака у «Спартака» сейчас отличная. И если они не станут недооценивать соперника, то спокойно выиграют».

В пятом туре «Спартак» на выезде обыграл «Ротор» со счетом 1:0.

источник: «Известия»
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