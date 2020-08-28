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28 августа 01:36
автор: Виктор Шарафудинов

Матчи чемпионата Германии будут проводить без зрителей как минимум до 31 октября

Старт нового сезона бундеслиги намечен на 18 сентября.

Телекомпания Sky Deutschland сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель продлили запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий до 31 октября.

Меркель заявила, что к концу октября рабочая группа должна будет выработать предложения по вопросу допуска болельщиков на спортивные мероприятия на территории страны, включая матчи чемпионата Германии по футболу.

С 11 по 14 сентября пройдут матчи 1/32 финала Кубка Германии. Новый сезон в бундеслиге начнется в пятницу 18 сентября матчем «Бавария» – «Шальке».

источник: Sky Deutschland
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