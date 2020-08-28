Матчи чемпионата Германии будут проводить без зрителей как минимум до 31 октября

Телекомпания Sky Deutschland сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель продлили запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий до 31 октября.

Меркель заявила, что к концу октября рабочая группа должна будет выработать предложения по вопросу допуска болельщиков на спортивные мероприятия на территории страны, включая матчи чемпионата Германии по футболу.

С 11 по 14 сентября пройдут матчи 1/32 финала Кубка Германии. Новый сезон в бундеслиге начнется в пятницу 18 сентября матчем «Бавария» – «Шальке».