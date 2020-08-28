«Локомотиву» было предложено «Аталантой» 14 млн евро за Алексея Миранчука

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство «Аталанты» предложило за 24-летнего игрока 14 миллионов евро.

Отмечается, что пока не было переговоров о личном контракте российского полузащитника с клубом.

Также в услугах игрока заинтересованы «Милан» и «Рома».

Напомним, Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». В новом сезоне РПЛ он провел за клуб пять матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2021 года.