«Вест Бромвичу» интересен капитан «Уотфорда» Дини

Как утверждает The Telegraph, 32-летнего англичанина желает подписать «Вест Бромвич», пробившийся в АПЛ по итогам минувшего сезона. Таким образом, игрок продолжить выступление в высшем дивизионе Англии и не отправится вместе с «Уотфордом» в Чемпионшип.

Напомним, что шершни завершили сезон Премьер-лиги на 19-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Дини выступает за «Уотфорд» с сентября 2012 года. С тех пор он принял участие в 398 матчах, отметившись 133 забитыми мячами и 59 ассистами. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.