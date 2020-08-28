Анатолий Бышовец: «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на поражение от «Динамо»

– Даже с учетом поражения от «Динамо» петербургская команда остается фаворитом чемпионата в общем. Нынешним летом у них особенно раскрылся Малком, который хорошо сочетает индивидуальное мастерство с игрой на команду. Это позволяет «Зениту» не терять в атакующих действиях, даже если не идет игра у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, – цитируют Бышовца «Известия».

Напомним, что в игре с «Динамо» петербургская команда потерпела первое поражение в новом сезоне РПЛ. После пяти туров подопечные Сергея Семака продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 12 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет «Локомотив». Игра состоится 30 августа в 16:00 по московскому времени.