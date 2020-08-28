ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 августа 07:23
автор: Владислав Корегин

Анатолий Бышовец: «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на поражение от «Динамо»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец подвел итоги матча между «Динамо» и «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура Российской Премьер-лиги.

– Даже с учетом поражения от «Динамо» петербургская команда остается фаворитом чемпионата в общем. Нынешним летом у них особенно раскрылся Малком, который хорошо сочетает индивидуальное мастерство с игрой на команду. Это позволяет «Зениту» не терять в атакующих действиях, даже если не идет игра у Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, – цитируют Бышовца «Известия».

Напомним, что в игре с «Динамо» петербургская команда потерпела первое поражение в новом сезоне РПЛ. После пяти туров подопечные Сергея Семака продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав 12 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет «Локомотив». Игра состоится 30 августа в 16:00 по московскому времени.

источник: «Известия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» ждёт Кокорина и теряет ПонсеДаниил Медведев проиграл в Нью-ЙоркеАлександр Поветкин - чемпион из Курска. Крушитель Челюсти УайтаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
«Тоттенхэм» хочет подписать Диего Косту
Форвард «Атлетико» Диего Коста, вероятнее всего, покинет мадридский клуб этим летом.
28.08.2020 07:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Анатолий Бышовец: «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на поражение от «Динамо»
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец подвел итоги матча между «Динамо» и «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура Российской Премьер-лиги.
28.08.2020 07:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Госенс и Тальяфико могут заменить Чилуэлла в «Лестере»
«Лестер» определился с кандидатами на замену левого защитника Бена Чилуэлла, оформившего переход в «Челси»
28.08.2020 07:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Вест Бромвичу» интересен капитан «Уотфорда» Дини
Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может покинуть клуб в летнее межсезонье.
28.08.2020 06:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тиаго Силва успешно прошел медосмотр для перехода в «Челси»
Бывший центральный защитник «ПСЖ» Тьяго Силва находится в шаге от перехода в «Челси».
28.08.2020 06:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Локомотиву» было предложено «Аталантой» 14 млн евро за Алексея Миранчука
Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук все ближе к тому, чтобы продолжить карьеру в Италии.
28.08.2020 06:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ювентус» хочет пригласить Суареса, если тот разорвет контракт с «Барселоной»
Уругваец оказался не нужен новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману.
28.08.2020 01:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матчи чемпионата Германии будут проводить без зрителей как минимум до 31 октября
Старт нового сезона бундеслиги намечен на 18 сентября.
28.08.2020 01:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Червиченко: «Спартак» обыграл «Ротор» за счет пенальти, из-за которого сам поднял бы истерику
В Волгограде 11-метровый заработал Александр Соболев, а реализовал Зелимхан Бакаев.
28.08.2020 00:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Геннадий Орлов: Фильм про Стрельцова – бездарный. Весь сюжет придумали. Особенно обидно за Симоняна
Сериал о знаменитом советском футболисте показывают на «Первом канале».
28.08.2020 00:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика