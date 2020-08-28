«Тоттенхэм» хочет подписать Диего Косту

Согласно информации The Mirror, в приглашении 31-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, знакомый с игроком по совместной работе в «Челси».

Отмечается, что в данный момент руководство лондонцев занимается поиском нового нападающего, а сам футболист не против того, чтобы воссоединиться с 57-летним португальским специалистом в Лондоне.

Коста выступает за «Атлетико» с января 2018 года. С командой он подписал контракт на три года. В минувшем сезоне на его счету пять голов и пять ассистов в 30 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14,5 миллионов евро.